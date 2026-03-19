Estos han sido los mejores goles de Messi en su carrera

Lionel Messi es uno de los jugadores más importantes en la historia del futbol, logrando brillar en una de las épocas más ganadoras del Barcelona y siendo clave en los títulos conseguidos por la Selección Argentina en los últimos años.

Ahora el argentino, ha logrado llegar a sus primeros 900 goles como profesional, luego de más de 20 años de carrera, el récord lo logró en el duelo de vuelta de Octavos de Final de la Concachampions, donde marcó el gol que abrió el marcador para el Inter Miami ante el Nashville.

América podría tener ventaja ante el Inter Miami de Messi

Estos son los mejores goles en la carrera de Messi

Ahora que Messi se ha convertido en el segundo jugador en la historia en llegar a los 900 goles, después de Cristiano Ronaldo, vamos a recordar algunas de las mejores anotaciones que han marcado la carrera del argentino.

Anotación contra el Getafe en la Copa del Rey de 2007

Para muchos es el mejor gol que ha marcado Messi en su carrera, pues es casi una réplica de lo que hizo Diego Armando Maradona ante Inglaterra durante el Mundial de 1986, desde ese momento el mundo confirmó que Messi iba a ser uno de los más grandes de la historia.

Gol al Bayern Múnich en la Champions league en 2015

Sin duda, uno de los eventos más recordados de las semifinales del 2015 en la Champions League, fue el gol de Messi, donde dejó en el camino a Jerome Boateng y luego picó el balón ante la inminente salida de Neuer. Tras esa anotación, el Barcelona firmó su pase a la final.

Manchester United gol en Champions League en 2009

Es considerado por el argentino, uno de los mejores de su carrera, el escenario fue la final de la Champions League de 2009, cuando logró rematar en medios de los dos centrales del rival, venciendo a Edwin Van der Saar.

