¡Lloran los felinos! Los mejores MEMES de la GOLEADA de América a Pumas en el Clásico Capitalino

El conjunto del América encendió las redes sociales luego de remontar y terminar goleando a Pumas 4-1 en el Clásico Capitalino. Los anotadores del partido fueron: Ruvalcaba, autogol de Angulo, Zúñiga y doblete de Zendejas.

Los aficionados llenaron de memes las redes sociales con el triunfo del equipo de Coapa por el resultado en el encuentro.

Los mejores memes de la goleada América vs Pumas

Los aficionados de Pumas aprovecharon para auto burlarse de su equipo y del resultado que tuvieron ante el América.

Ay ya, no mamen pinches Pumas pic.twitter.com/fUgXGDqFlL — 𝕯𝖎𝖊𝖌𝖚𝖎𝖙𝖔 (@OyeDieguito) September 28, 2025

Ya despedimos al torneo. Nos vemos en 2026.

pic.twitter.com/ltKye8GkiD — Pumas UNAM Shitposting (@Pumas_Shitpost) September 28, 2025

Que verguiza le pegaron a él Pumas!

Ojalá mañana mismo Efraín Juárez presente su renuncia. pic.twitter.com/i4xT7ZOCzM — Mael (@Jc_Rossonero) September 28, 2025

Yo leyendo los tuits de todos burlándose de mis Pumas pic.twitter.com/8PpEDt32wZ — emiliocoro (@emiliocoro) September 28, 2025

❌ Real Madrid vs Atleti = paseo y humillación

❌ América vs Pumas = paseo y humillación Los 2 clásicos perdidos del mismo día. Estoy hundido. Sábado asqueroso. pic.twitter.com/maZqqFsPiL — MT2 (@madrid_total2) September 28, 2025

Atlético de Madrid 5 - 2 Real Madrid

América 4 - 1 Pumas

pic.twitter.com/7UnXR2HvOm — Lisan Al-Gaib (Gallagher’s Version) (@edwinwacha) September 28, 2025

Por otra parte, los aficionados del América, celebraron el triunfo y se burlaron de su rival.

Hay papaya de celaya, el club américa humilló a los pumas de la UNAM jajaja los que según van a pelear el campeonato jajaja no pueden vs bravos 🤣😅😂 4-1 y pudieron ser más pic.twitter.com/W6UFOHG9D0 — crocket coco loco (@CrocketcockLoco) September 28, 2025

Keylor Navas en el América vs Pumas: pic.twitter.com/H7Xcv10Gc9 — Δficionado Δzul 🚂 (@azul_afic21) September 28, 2025