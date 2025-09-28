¡Lloran los felinos! Los mejores MEMES de la GOLEADA de América a Pumas en el Clásico Capitalino
Las redes sociales se llenaron de memes luego de la GOLEADA del América a Pumas en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
El conjunto del América encendió las redes sociales luego de remontar y terminar goleando a Pumas 4-1 en el Clásico Capitalino. Los anotadores del partido fueron: Ruvalcaba, autogol de Angulo, Zúñiga y doblete de Zendejas.
Los aficionados llenaron de memes las redes sociales con el triunfo del equipo de Coapa por el resultado en el encuentro.
Te puede interesar: ¡GOLEADA! América remonta y aplasta 4-1 a Pumas en el Clásico Capitalino
Los mejores memes de la goleada América vs Pumas
Los aficionados de Pumas aprovecharon para auto burlarse de su equipo y del resultado que tuvieron ante el América.
Ay ya, no mamen pinches Pumas pic.twitter.com/fUgXGDqFlL
— 𝕯𝖎𝖊𝖌𝖚𝖎𝖙𝖔 (@OyeDieguito) September 28, 2025
Ya despedimos al torneo. Nos vemos en 2026.
pic.twitter.com/ltKye8GkiD
— Pumas UNAM Shitposting (@Pumas_Shitpost) September 28, 2025
Que verguiza le pegaron a él Pumas!
Ojalá mañana mismo Efraín Juárez presente su renuncia. pic.twitter.com/i4xT7ZOCzM
— Mael (@Jc_Rossonero) September 28, 2025
— Pepe_pumas (@pepe_pumas) September 28, 2025
Yo leyendo los tuits de todos burlándose de mis Pumas pic.twitter.com/8PpEDt32wZ
— emiliocoro (@emiliocoro) September 28, 2025
❌ Real Madrid vs Atleti = paseo y humillación
❌ América vs Pumas = paseo y humillación
Los 2 clásicos perdidos del mismo día.
Estoy hundido. Sábado asqueroso. pic.twitter.com/maZqqFsPiL
— MT2 (@madrid_total2) September 28, 2025
FINAL: #América 4-1 #Pumas pic.twitter.com/g6qCTC5iRj
— Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) September 28, 2025
Atlético de Madrid 5 - 2 Real Madrid
América 4 - 1 Pumas
pic.twitter.com/7UnXR2HvOm
— Lisan Al-Gaib (Gallagher’s Version) (@edwinwacha) September 28, 2025
Por otra parte, los aficionados del América, celebraron el triunfo y se burlaron de su rival.
Hay papaya de celaya, el club américa humilló a los pumas de la UNAM jajaja los que según van a pelear el campeonato jajaja no pueden vs bravos 🤣😅😂 4-1 y pudieron ser más pic.twitter.com/W6UFOHG9D0
— crocket coco loco (@CrocketcockLoco) September 28, 2025
Keylor navas en pumas ...🤷🏻♂️ pic.twitter.com/D7QTTbN9t3
— ✎A҈ᵈʳⁱᵃN҈💙 (@AdrianKGM7) September 28, 2025
4 a 1 #pumas #america #clubamerica pic.twitter.com/RRgkJgjvE4
— Lalo izurieta (@Laloizu) September 28, 2025
Keylor Navas en el América vs Pumas: pic.twitter.com/H7Xcv10Gc9
— Δficionado Δzul 🚂 (@azul_afic21) September 28, 2025
— Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) September 28, 2025