Nota

¡Lloran los felinos! Los mejores MEMES de la GOLEADA de América a Pumas en el Clásico Capitalino

Las redes sociales se llenaron de memes luego de la GOLEADA del América a Pumas en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Pumas América
Iván Vilchis
Liga MX
Compartir

El conjunto del América encendió las redes sociales luego de remontar y terminar goleando a Pumas 4-1 en el Clásico Capitalino. Los anotadores del partido fueron: Ruvalcaba, autogol de Angulo, Zúñiga y doblete de Zendejas.

Los aficionados llenaron de memes las redes sociales con el triunfo del equipo de Coapa por el resultado en el encuentro.

Te puede interesar: ¡GOLEADA! América remonta y aplasta 4-1 a Pumas en el Clásico Capitalino

Los mejores memes de la goleada América vs Pumas

Los aficionados de Pumas aprovecharon para auto burlarse de su equipo y del resultado que tuvieron ante el América.

Por otra parte, los aficionados del América, celebraron el triunfo y se burlaron de su rival.

Pumas
Club América
