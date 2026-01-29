Los MEMES no perdonaron a la tercera playera de Chivas para el Clausura 2026: “Ni que fueramos Querétaro de Guadalajara, Cruz Azul o Monterrey”

El conjunto de Chivas presentó en sus redes sociales este jueves 29 de enero del 2026, la tercera equipación que tendrá el equipo para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y los aficionados explotaron en las redes sociales con diferentes memes.

La tercera playera de Chivas, tiene tonalidades en azul, sus rayas en un azul más fuerte para resaltar en el diseño. De igual forma, en la parte de las rayas tiene uno de los logos del equipo en patron que hace que destaque el diseño, pero debido a la tonalidad de la playera, los aficionados han sacado diferentes memes.

💙 ¡LA NUEVA PIEL DEL REBAÑO SAGRADO YA ESTÁ AQUÍ! 💙 ¡La nueva joya de @PUMAmexico ! Un jersey que representa nuestra historia, nuestra unión y nuestra pasión 🐐 Disponible en Tienda Chivas 👉🏻 https://t.co/lKy6VZoRjm pic.twitter.com/rFNFiAj4ot — CHIVAS (@Chivas) January 29, 2026

Los mejores memes a la tecera playera de Chivas

Diferentes aficionados de Chivas y de otros equipos aprovecharon para hacerle burla al club por sacar una playera con tonalidades parecidas a uniformes que ha sacado Cruz Azul en su momento, Querétaro, algunos consideran que se parece a alguna playera de Rayados de Monterrey y hasta seguidores del América dicen que le copiaron el color a versiones que ha sacado el club en azul.

Gran homenaje al único tricampeón de la Liga MX pic.twitter.com/k3lu5ct538 — Lucho (@luisriverx) January 29, 2026

Ya se quieren parecer a su padre 😂 pic.twitter.com/movjzU1Nha — Azul Hasta la Cruz (@AzulHastaLaCruz) January 29, 2026

Está buenísima la playera del Querétaro de Guadalajara, las chivas galladas. @PUMA

Qué bueno que Nike llega a las chivas — don güicho (@donluis54_) January 29, 2026

Por otra parte, hubo un sector de la afición del rebaño que destacó que la playera se ve muy bonita y que fue de su agrado el nuevo diseño.