Los memes se burlan de la eliminación del Barcelona en la Europa League

Otro fracaso europeo para el Barcelona. El conjunto dirigido por Xavi Hernández quedó eliminado de la Europa League ante el Manchester United, al caer por un marcador global de 4-3 en los Dieciseisavos de Final.

Pese a ponerse en ventaja en los dos partidos, tanto el de ida como el de vuelta, el conjunto blaugrana no fue capaz de resistir. Un inspirado Antony, quien reapareció tras una lesión, le terminó dando el pase al Manchester United hacia los Octavos de Final de la Europa League.

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La eliminación del Barcelona en la Europa League

Ya es común que los aficionados de otros equipos, en especial del Real Madrid, hagan eco de algún tropiezo del Barcelona y tomando en cuenta que ya habían quedado fuera de la Champions League, no desaprovecharon la oportunidad para "burlarse" de ellos.

Ahora al equipo de Xavi le resta la Copa del Rey, en la que se medirán en semifinales al Real Madrid y LaLiga, en donde marchan como líderes con una cómoda ventaja de ocho puntos, precisamente sobre los blaugranas.

LETS ALL LAUGH AT BARCELONA

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Cabe recordar que desde 2015, al Barcelona le ha costado ganar algún título en el Viejo Continente o por lo menos competir. En la Champions League han sido vapuleados por equipos como la Juventus, la Roma, el Bayern Múnich o el Liverpool, mientras que en Europa League, volvieron a fracasar ahora ante el Manchester United.

Hasta hace algunos meses, de la mano de Xavi Hernández pudieron sumar su primer título con el catalán al mando, tras haber conquistado la Supercopa de España, en la que derrotaron precisamente al Real Madrid.

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