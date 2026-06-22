¡Mendy aparece con una atajada espectacular y evita el primer gol de Noruega! | La Copa Mundial de la FIFA 2026™
Edouard Mendy se convierte en el héroe de Senegal con una intervención espectacular que frustra la primera gran oportunidad de gol de Noruega. El arquero responde con reflejos felinos para man
¡ATAJADÓN DE MENDY! El arquero de Senegal evita el primer gol de Noruega con una intervención espectacular que mantiene el marcador intacto en este vibrante encuentro de La Copa Mundial de la FIFA 2026™