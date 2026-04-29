El emotivo mensaje de Alexis Vega para sus compañeros que no fueron convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este martes 28 de abril del 2026, Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de los jugadores que juegan en la Liga BBVA MX para iniciar con entrenamientos. Con los llamados a Selección Mexicana, se dio a conocer a 12 futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre los que aparecen Alexis Vega.

El futbolista del Toluca disputará la justa del verano pero a pesar de la emoción que podría sentir, se tomó un momento para mandarle un mensaje a sus compañeros que no lograron entrar en la convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El mensaje de Alexis Vega a sus compañeros

Alexis Vega subió una historia en su cuenta de instagram en la que le dedicó un mensaje a Marcel Ruiz y a Everardo López, sus dos compañeros del club que se encontraban en la lucha por un lugar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El atacante empezó con Marcel, destacó la intensión que tuvo el futbolista de intentar jugar con la Selección Mexicana a pesar de tener una lesión. Agregó que es una lección de vida e inspiración para muchas personas.

"Marcel mucha admiración y respeto, Diste todo de ti para subirte al barco aún sabiendo que estabas lesionado. Diste una lección de vida e inspiración a muchas personas! Te quiero hermano Siempre contigo @marcelruizsuarez".

Posteriormente, le dedicó unas palabras al defensor Everardo López, al cual le mencionó que tiene un destacado nivel para la edad que tiene y lo invitó a seguir trabajando porque considera que tiene un futuro brillante.

"Ever eres un chico extraordinario que con poca edad sabemos de lo que eres capaz, Sigue trabajando como lo estás haciendo que tienes un futuro brillante. Te quiero mi carnal".