‘Canelo’ Angulo le deja un mensaje a Chivas previo a su reencuentro

Jesús Angulo habló sobre el próximo partido entre Toluca y Guadalajara, en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2023. Aunque recordó su paso por el equipo tapatío, también dejó un mensaje a sus ex compañeros.

El mediocampista de 26 años estuvo en el Rebaño Sagrado, desde el Clausura 2020 hasta el Apertura 2022, jugando un total de 86 encuentros, en los que aportó con 13 goles y siete asistencias durante su estancia.

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Después de dejar el cuadro jalisciense, Angulo fichó con el León para reforzar a La Fiera, donde estuvo un año. Luego de no tener las oportunidades que esperaba, decidió cambiar de aires y unirse al conjunto de los Diablos Rojos para este certamen.

En conferencia de prensa, Angulo expresó que aunque tiene presente su pasado futbolístico , también destacó que tratarán de aprovechar el momento que vive el plantel comandado por Veliko Paunovic. El jugador mencionó:

“En lo personal, va a ser un partido muy especial para mí. Tengo pasado ahí (en Chivas) y la verdad, el enfrentar a mis ex compañeros va a ser un compromiso especial. Pero ahorita mi equipo es el Toluca, estoy concentrado acá, y bueno, vamos a dar todo en la cancha para lograr un resultado favorable“.

Actualmente, Chivas se encuentra en la séptima posición de la tabla general con 14 unidades, mientras que Toluca se sitúa un escalón más abajo, en la octava plaza, con 13 puntos. El cotejo se llevará a cabo el domingo en el Estadio Nemesio Diez.

Cabe señalar que, en esta ocasión, no se jugará en el horario habitual del mediodía, sino que iniciará a las 17:20, hora del centro de México.

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