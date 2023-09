Jonathan Dos Santos responde a quienes dicen que Pumas es local en el Estadio Azteca

La cantidad de gente que va a ver a los Pumas cada vez que juega como visitante en el Estadio Azteca ha generado una percepción contundente: que los universitarios son locales en Santa Úrsula. Para el ‘Clásico Capitalino’ del próximo sábado, los jugadores auriazules ya hicieron un llamado. La respuesta, sin embargo, llegó desde Coapa, en voz de Jonathan Dos Santos.

“Que digan los que quieran, estoy acostumbrado a que la gente diga muchas cosas, pero vamos a ver, nosotros hablaremos en el campo, respetamos mucho a los rivales y será un gran partido para nosotros los jugadores”, dijo. el mediocampista mexicano.

Chivas más importante que Pumas, dice Jonathan dos Santos

El mediocampista de las águilas fue preguntado acerca del orden que le daría a las tres grandes rivalidades del Club América.

“No me gusta menospreciar, pero sería primero Chivas (el más importante), y es que contra Pumas no he jugado, entonces de segundo dejo a Cruz Azul y a Pumas, sin faltarle al respeto a nadie, porque Pumas es un gran equipo en el futbol mexicano”, expuso.

Adrian Macias/Adrian Macias Kevin Alvarez, Jonathan Dos Santos, Israel Reyes of America during the game America vs Leon, corresponding to Round 06 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on August 26, 2023.



Kevin Alvarez, Jonathan Dos Santos, Israel Reyes de America durante el partido America vs Leon, correspondiente a la Jornada 06 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 26 de Agosto de 2023.

En el presente semestre, bajo el mando de André Jardine, Jonathan ha recuperado confianza, sensaciones y la titularidad, situación que describió con júbilo, sin dejar de aclarar que –por ahora- no piensa en un posible regreso a la Selección Mexicana.

“Feliz por este momento, costó mucho llegar a este punto, año y medio sin continuidad jugando, pero gracias a la llegada de André y confianza del presidente, que no quería que me fuera, en cada entrenamiento dejaba el alma y nos e daban esas oportunidad. Ahora, con 33 años, feliz con este momento en el América, he trabajado mucho y, como siempre he dicho, me gustaría retirarme en el América”, finalizó.

