El INTIMIDANTE mensaje de Joel Huiqui previo a su primera semifinal como entrenador

El entrenador de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, Joel Huiqui, dirigirá su primera semifinal cuando su equipo se enfrente a las Chivas Rayadas del Guadalajara en este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y lejos de estar nervioso por este compromiso tan importante para el club, se tomó unos segundos para lanzar un intimidante mensaje a minutos de que comience el partido.

"Todo listo eh", fueron las palabras de Joel Huiqui a su llegada al Estadio Banorte que se espera presente un lleno hasta las lámparas en el graderío, pues dos de los equipos con más afición del país se verán frente a frente.

Cruz Azul vs Chivas, ventajas y desventajas de ambos equipos en la semifinal del Clausura 2026

En este duelo la Máquina Celeste tiene la ventaja en cuando a poderío de plantilla, además, cuenta con sus dos máximos referentes como José Paradela y Agustín Palavecino que han tenido un gran torneo y forman parte de uno de los mejores mediocampos del futbol mexicano junto a Erik Lira, quien por desgracia para los Celestes, está concentrado con la Selección Mexicana.

Por su parte, el Rebaño Sagrado lleva ventaja en el banquillo, pues Diego Milito cuenta con experiencia en el futbol brasileño, argentino y con Chivas está cerca de cumplir un año al mando del conjunto tapatío.

La gran desventaja de Chivas es que tiene 5 bajas por jugadores que ya están concentrado con la Selección de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde destacan nombres como Armando González, Brian Gutiérrez, Luis Romo, etc.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Cruz Azul vs Chivas, favorito para ganar el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026

De acuerdo a las casas de apuestas, Cruz Azul sale como gran favorito para ganar el partido de ida de las semifinales.

Momios Cruz Azul vs Chivas

