¿Mensaje a Miguel Herrera? Osael Maroto presenta a nuevo directivo de Costa Rica

Las selecciones de Costa Rica inician una nueva etapa tras el fracaso de no clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Osael Maroto; Presidente de la Federación de Futbol del país centroamericano dio a conocer a Ronald González como nuevo Director Deportivo y de paso mandó un mensaje a Miguel Herrera entre líneas.

En la presentación, Maroto dio a conocer que había varios candidatos para el puesto, pero fue González quien obtuvo la asignación: ''Bueno, otra vez, esto no es un tema de pasaporte, esto es un tema de perfil, de calidad, del momento adecuado y por eso escogimos a Ronald. Enhorabuena, que es costarricense, siempre vamos a tratar de apoyar a los nuestros, pero es un tema de llenar el perfil que se necesita.'', destacó el directivo.

Cabe recordar que, la designación de Miguel Herrera como director técnico hace unos meses con la misión de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue criticada desde un principio por algunos locales debido a la nacionalidad mexicana del 'Piojo'. Lamentablemente para su causa, el ex estratega del Club América se quedó en la orilla de llegar a la justa mundialista y el país centroamericano tendrá que esperar hasta las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2030.

De momento, Herrera se encuentra como agente libre y podría ser uno de los candidatos para tomar algún equipo de la Liga MX en este presente Torneo Clausura 2026.

