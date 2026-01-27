¿Final en el Bernabéu? España se adjudica el partido del Mundial 2030

El presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Rafael Louzán, señaló que “España liderará el Mundial y aquí se celebrará la final”, en un mensaje que más que confirmación oficial, parece un deseo expresado en voz alta. Sus declaraciones han generado debate, especialmente porque la FIFA aún no se ha pronunciado sobre el tema y mantiene un silencio estratégico.

¿Dónde se jugará Copa Mundial de la FIFA 2030?

La Copa Mundial de la FIFA 2030 tendrá como sede a tres países: España, Portugal y Marruecos. A diferencia de ediciones anteriores, donde la sede de la final se definió sin discusión, como ocurrió en Rusia 2018 (Moscú), Qatar 2022 (Lusail) y el próximo Mundial en Estados Unidos (MetLife Stadium), esta vez existe una pugna abierta. Marruecos, pese a los rumores en su contra, no se rinde y apuesta por el futuro Grand Stade Hassan II en Casablanca, un coloso con capacidad para 150.000 espectadores que busca convertirse en el estadio más grande del mundo.

Marruecos da un paso atrás luego de la final de Copa Africana de Naciones

La estrategia de Louzán parece aprovechar un momento de debilidad para Marruecos, tras los incidentes ocurridos en la final de la Copa Africana de Naciones entre la selección anfitriona y Senegal en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah. Con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presente en el palco, los disturbios no ayudaron a reforzar las aspiraciones marroquíes de albergar la final del 2030.

Sin embargo, la FIFA no tiene prisa. En ediciones anteriores, el anuncio de la sede de la final se realizó con más de dos años de anticipación, como sucedió en febrero de 2024 para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con más de cuatro años por delante antes de que arranque la Copa Mundial de 2030, el organismo internacional considera que primero deben ratificarse todas las sedes propuestas por los países anfitriones antes de tomar una decisión definitiva.

Mientras tanto, España se posiciona como favorita, respaldada por su infraestructura, experiencia organizativa y el peso político de su federación. Marruecos, por su parte, seguirá presionando con su megaproyecto en Casablanca, mientras Portugal se mantiene en un segundo plano.

