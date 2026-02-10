logo deportes horizontal
El DESTACADO mensaje del nuevo fichaje de Cruz Azul que ilusiona a la afición para el Clausura 2026

El nuevo fichaje de Cruz Azul en el ataque para el Clausura 2026 ha mandado un emotivo mensaje en sus redes sociales que ilusiona a la afición

Cruz Azul todavía busca un delantero para el Clausura 2026
Escrito por:  Iván Vilchis

Este martes 10 de febrero del 2026, el conjunto de Cruz Azul confirmó en sus redes sociales la llegada de Nicolás Ibáñez, siendo su último refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Con la llegada de Ibáñez, el delantero decidió mandar un emotivo mensaje en sus redes sociales con el que provocó una ilusión y una destacada reacción de los aficionados.

El delantero compartió en sus historias su foto con el uniforme de Cruz Azul con el siguiente mensaje: "Hasta que un día se dio, gracias por la confianza. Muy Feliz de empezar esta nueva etapa con mucha ilusión y muchas ganas de seguir agrandando la historia de este club gigante. vamos azules cruzazul."

Con su mensaje, el fubtolista dio a entender que el equipo ya lo había buscado con anterioridad pero no se había logrado su fichaje hasta este momento.

Así reaccionó la afición de Cruz Azul a la llegada de Nicolás Ibáñez

La afición de Cruz Azul mostró su alegría en las redes sociales por le fichaje del 'Tanque' Ibáñez y por el emotivo mensaje que compartió. En su gran mayoría, los aficionados le mandaron un mensaje de aceptación, con buenas vibras y esperando que el futbolista pueda tener una participación destacada.

