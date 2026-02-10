El DESTACADO mensaje del nuevo fichaje de Cruz Azul que ilusiona a la afición para el Clausura 2026

Este martes 10 de febrero del 2026, el conjunto de Cruz Azul confirmó en sus redes sociales la llegada de Nicolás Ibáñez, siendo su último refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

NICO IBÁÑEEEEEEEEEEZ. 🔥 BIENVENIDO A CRUZ AZUL. TU NUEVA CASA. 💙🚂 pic.twitter.com/YNRNfB1oUu — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 10, 2026

Con la llegada de Ibáñez, el delantero decidió mandar un emotivo mensaje en sus redes sociales con el que provocó una ilusión y una destacada reacción de los aficionados.

El delantero compartió en sus historias su foto con el uniforme de Cruz Azul con el siguiente mensaje: "Hasta que un día se dio, gracias por la confianza. Muy Feliz de empezar esta nueva etapa con mucha ilusión y muchas ganas de seguir agrandando la historia de este club gigante. vamos azules cruzazul."

Ojo a lo que pone Nico Ibáñez en Instagram. 👀 Deja entrever que no es primera vez que lo buscaban desde La Máquina. 🚂 Más que bienvenido el Tanque. 🥵 pic.twitter.com/O06Vd0UV8p — La Mafia Celeste 🔵 (@LaMafia_Celeste) February 10, 2026

Con su mensaje, el fubtolista dio a entender que el equipo ya lo había buscado con anterioridad pero no se había logrado su fichaje hasta este momento.

Así reaccionó la afición de Cruz Azul a la llegada de Nicolás Ibáñez

La afición de Cruz Azul mostró su alegría en las redes sociales por le fichaje del 'Tanque' Ibáñez y por el emotivo mensaje que compartió. En su gran mayoría, los aficionados le mandaron un mensaje de aceptación, con buenas vibras y esperando que el futbolista pueda tener una participación destacada.

Ibáñez soñaba con jugar en Cruz Azul En su barco desde ya 🫡 pic.twitter.com/hexz1ub1Gs — Mr. Rivero ♛ (@MisterRivero_) February 10, 2026

Por fin vas a saber lo que es jugar en un club grande y se que te va a ir espectacular — Lalo 🚂 (@LaloCorona33) February 10, 2026

ojalá la rompa, tiene el juego aéreo que no habíamos tenido en un 9 hace tiempo — JHLC (@JHugoLB) February 10, 2026