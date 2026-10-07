Nadie esperaba que estuviera este mensaje para Cristiano Ronaldo en el partido de despedida de Messi

Así como la despedida de Lionel Messi terminó agrandando su récord de goles, también dejó varias postales que quedarán en la memoria de los hinchas argentinos. Una de ellas apareció en las tribunas del Monumental, donde una bandera sorprendió por el mensaje que tenía como protagonista indirecto a Cristiano Ronaldo.

Mientras que Leo Messi llegó a 18 récords, los aficionados de la Selección Argentina aprovecharon su último partido para dejar clara su admiración por el capitán. En medio de los homenajes por su despedida, apareció una comparación directa con el portugués CR7 que rápidamente llamó la atención.

|Foto: Captura de pantalla.

La bandera contra Cristiano Ronaldo en el homenaje de Messi

“Ronaldo es Cristiano, Messi es D10S”, decía la pancarta que apareció en las tribunas del Monumental durante la despedida del argentino. El mensaje colocó a ambos futbolistas en la misma comparación, aunque desde la perspectiva de los aficionados argentinos buscó remarcar el lugar especial que ocupa Messi para ellos en el futbol.

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La bandera se sumó a otros homenajes realizados durante la noche, como la camiseta gigante con el mensaje “Gracias 10”. También hubo una referencia a Diego Maradona con la frase: “La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro”. De todos modos, muchos fanáticos argentinos se mostraron molestos por mencionar a CR7 en una bandera en la despedida de Leo.

|REUTERS

Leo Messi se retiró con dos asistencias y un gol

Messi cerró su etapa con la Selección Argentina con una actuación decisiva ante Benín. El rosarino asistió a Nicolás Otamendi y Nico Paz antes de convertir de penal el tercer gol del triunfo 3-0.

De esta manera, el capitán terminó su recorrido internacional con 208 partidos, 126 goles y 68 asistencias, además de haber conquistado el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima.

El duro momento de Cristiano Ronaldo en Portugal

Mientras Messi tuvo una despedida cargada de homenajes, Cristiano Ronaldo atraviesa un momento diferente con Portugal. El delantero abandonó la concentración después de un conflicto con Jorge Jesús y posteriormente publicó un extenso comunicado para explicar lo sucedido.

CR7 acusó al entrenador de incumplir su palabra en dos ocasiones, aunque también se disculpó con sus compañeros y los aficionados por haber dejado la concentración. Después del comunicado, Jorge Jesús respondió que lo había leído y evitó profundizar.

El entrenador aseguró que su prioridad era trabajar con la Selección portuguesa. Pese a la tensión, Cristiano dejó claro que no se retiró de Portugal y que continuará disponible después de cumplir la sanción que determine la federación.

