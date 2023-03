“No perdimos la guerra": ‘Pocho’ Guzmán tras el Chivas vs América

El Clásico Nacional fue un balde de agua fría para las Chivas. En el duelo de la pasada Jornada 12 del Clausura 2023, el Rebaño Sagrado, en su casa, el Estadio Akron, fue bapuleado por el América, su acérrimo rival, que no tuvo ‘piedad’ y los goleó por marcador de 2-4.

Previo al encuentro, durante la semana que organizaron los rojiblancos, diferente a todo lo demás, el partido ‘se calentó' luego de las palabras de Víctor Guzmán, capitán de los tapatíos, que incluso tras la derrota ante Puebla, dijo: “buscaremos quien la pague”.

Víctor Guzmán se fue expulsado en el Clásico Nacional

Tras 45 minutos, el Rebaño Sagrado se fue al vestidor con marcador de 0-3, gracias a un doblete del ‘Cabecita’ Rodríguez y otro más de Leo Suárez; en la segunda mitad, las Águilas bajaron el ritmo, y a pesar de eso el goleador del torneo, Henry Martín, consiguió el cuarto tanto; por parte de Chivas un autogol de Emilio Lara los metió al partido y luego Sergio Flores hizo más decorosa la pizarra.

Al término del partido, y luego de no poder hacer nada durante e encuentro, el ‘Pocho’ Guzmán se fue expulsado del encuentro. En las tomas se puede ver que algo dialogaba con el árbitro, que tras alguna reclamación decidió sacarle la tarjeta roja.

El mensaje de Víctor Guzmán tras la derrota contra América

Luego de dicha actuación, que fue muy cuestionada por los fanáticos de las Chivas, el capitán del Rebaño Sagrado le respondió a un aficionado que si lo apoyó tras la dolorosa derrota contra el América.

“Como no te fue bien ayer, hoy no hay muchos que te digan buena o te etiqueten carnal. Siempre firmes con los firmes. Metas o no metas gol carnal se le quiere y se le estima. Y que ingue a su madre el América”, dijo el aficionado, a lo que Guzmán contestó: “Así nomas hermano suele pasar perdimos una batalla y de las más dolorosas pero no perdimos la guerra”.