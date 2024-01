El mensaje de Rodrigo Huescas a la afición de Cruz Azul

El conjunto de Cruz Azul debutó el pasado sábado 13 de enero del 2024, en el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. La Máquina regresó al estadio de Ciudad de los Deportes para enfrentar a Pachuca en la primera jornada.

El equipo celeste terminó perdiendo el encuentro por un gol marcado por Salomón Rondón al minuto 78 luego de un error en la salida defensiva del equipo celeste. Al finalizar el encuentro, la afición que llenó el estadio, demostró su enojo con el entrenador y los nuevos refuerzos.

Martín Anselmi decidió comentar en conferencia de prensa el hecho de que lo único que pueden controlar es lo que pase dentro del terreno de juego y por eso detalló que iniciarán a trabajar para el siguiente partido

“He aprendido con el correr del tiempo a prestarle mucha atención a lo que uno puede controlar, y se lo pido mucho a mis jugadores. Lo que está al alcance de nuestras manos hay que controlarlo, y lo que no podemos controlar porque no depende de nosotros, no lo podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Mañana mismo ponerse a trabajar en el partido que viene”, mencionó el entrenador sudamericano.

El mensaje de Huescas a la afición

Ante las críticas por la derrota, el defensor Rodrigo Huescas decidió mandarle un mensaje a la afición a través de sus redes sociales. Huescas publicó una foto de él en el partido y comentó que no iniciaron como querían pero que trabajaran al máximo para lograr grandes cosas. “No empezamos como queríamos pero seguiremos trabajando al máximo para lograr juntos grandes cosas! Vamos mi Máquina”.

