Mercado Libre se convierte en Proveedor Oficial LATAM de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico y tecnología líder en América Latina, y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunciaron hoy que alcanzaron un acuerdo que designa a Mercado Libre como Proveedor Oficial LATAM de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, consolidando la posición de la compañía en el fútbol y su vínculo con la pasión más grande de los latinoamericanos.

La alianza confirma la presencia de Mercado Libre en todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, en activación conjunta con Lenovo — brindando exposición continua ante más de mil millones de espectadores en todo el mundo.

"Por eso decidimos sellar esta alianza con FIFA para estar presentes en el escenario de mayor exposición global", señaló la compañía. La Copa Mundial representa el evento de mayor audiencia del planeta, y la presencia de Mercado Libre en los LEDs refuerza la ambición de la marca de ser la primera elección del consumidor latinoamericano.

Lo que incluye la alianza:

— Designación oficial: 'Proveedor Oficial LATAM de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM'

— Presencia en los paneles LED perimetrales de todos los partidos del torneo, en asociación con Lenovo

— Derecho al uso del logotipo, trofeo y mascota oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM

— Exclusividad en la categoría eCommerce Retail Platform en el territorio: México, América Central y América del Sur

Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico y tecnología líder en América Latina, ycla Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunciaron hoy que alcanzaron un acuerdo que designa a Mercado Libre como Official Supplier LATAM de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, consolidando la posición de la compañía en el fútbol y su vínculo con la pasión más grande de los latinoamericanos. Por eso decidimos sellar esta alianza con FIFA para estar presentes en el escenario de mayor exposición global.