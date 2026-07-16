¡Messi, celébralo! El regreso de Lionel Messi a una final | Copa Mundial de la FIFA 2026
¡Lionel Messi vuelve a disputar una final de la Copa Mundial de la FIFA! Argentina derrotó a Inglaterra y aseguró su lugar en el partido decisivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¡Lionel Messi vuelve a disputar una final de la Copa Mundial de la FIFA! Argentina derrotó a Inglaterra y aseguró su lugar en el partido decisivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Revive la celebración del capitán argentino y la emoción de un momento histórico: Messi tendrá una nueva oportunidad de luchar por el título mundial, ahora frente a España.