¡MESSI ROZÓ EL GOLAZO! Su tiro libre hizo temblar el arco de Cabo Verde

¡El estadio contuvo la respiración! Lionel Messi estuvo a nada de firmar un auténtico golazo de tiro libre en el duelo entre Argentina y Cabo Verde por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con su característico toque de magia, el capitán albiceleste sacó un disparo preciso que pasó rozando la portería y puso a temblar a la afición rival.

