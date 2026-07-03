¡MESSI ROZÓ EL GOLAZO! Su tiro libre hizo temblar el arco de Cabo Verde
Lionel Messi tomó el balón, acomodó la mira y estuvo a centímetros de marcar uno de los mejores goles del torneo. Su disparo de tiro libre pasó muy cerca y puso en alerta a toda la defensa de Cabo Verde.
¡El estadio contuvo la respiración! Lionel Messi estuvo a nada de firmar un auténtico golazo de tiro libre en el duelo entre Argentina y Cabo Verde por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con su característico toque de magia, el capitán albiceleste sacó un disparo preciso que pasó rozando la portería y puso a temblar a la afición rival.