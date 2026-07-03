¡NOOOO, MESSI PERDONÓ! El 10 tuvo el segundo de Argentina y lo dejó escapar
Lionel Messi estuvo a punto de ampliar la ventaja de Argentina, pero esta vez la definición no terminó en las redes. El capitán albiceleste tuvo el segundo gol en sus pies y dejó escapar una ocasión que parecía cantada.
¡Increíble oportunidad desperdiciada! Lionel Messi tuvo una ocasión clarísima para marcar el segundo gol de Argentina ante Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero su definición no encontró el camino al arco.