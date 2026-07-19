VIDEO: Messi LLORANDO tras perder la final Argentina vs España: ¿es su último Mundial?

Lionel Messi regaló un emotivo y viral momento tras la final de Argentina vs España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero se tomó un momento para quedarse de frente a la afición albiceleste para escuchar su apoyo y sus cantos a pesar de la derrota y el capitán terminó soltando varias lagrimas.

¿Es la última de Copa Mundial de la FIFA de Messi?

Hasta el momento, Messi no ha anunciado su retiro de la Selección de Argentina, pero en varias entrevistas dejó ver que su edad empieza a ser un problema en la cancha y dudaba de poder seguir siendo convocado.

Por lo que podemos decir que esta sería su última Copa Mundial de la FIFA, al menos que el jugador decida declarar todo lo contrario.

Los números de Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lionel Messi se despide de la Copa Mundial de la FIFA con 39 años de edad y tras disputar seis ediciones distintas; 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. Messi deja un legado al disputar un total de 34 partidos, 3,055, 21 goles y 12 asistencias.

