David Beckham pone en duda debut de Messi contra Cruz Azul

Este viernes arranca la Leagues Cup, donde el Inter de Miami recibirá al Cruz Azul, en el que podría ser el primer partido de Lionel Messi con su nuevo club, hecho que tiene vueltos locos a todos los aficionados del mundo, pero David Beckham le robó la ilusión a todos.

Este martes 19 de julio, duelo de que el domingo pasado, a pesar de la lluvia, el astro argentino fuera presentado a sus nuevos fans, en su nueva casa, junto a su excompañero del Barcelona, Sergio Busquets, el Campeón del Mundo vivió su primer entrenamiento con sus nuevos colores

Messi vende todas sus playeras en una hora

Con la Messimanía a todo lo que da, la tienda oficial de la franquicia de la MLS puso a la venta el jersey de Messi, el cual duró apenas una hora a la venta, pues se agotaron todas las playeras que estaban a la venta, a pesar del precio que rondaba los 200 dólares, cerca de 4 mil pesos.

Ahora, los aficionados que no pudieron adquirir la indumentaria de Leo, ya lo podrán hacer en la página oficial del futbol de los Estados Unidos, pero el tiempo de entrega está estimado en no menos de 90 días, cosa que no tiene contenta a los seguidores del futbolista.

David Beckham pone en duda el debut de Messi contra Cruz Azul

En otro tema, toda la afición del Inter de Miami, de Cruz Azul y del futbol mundial esperan con ansias el debut de Messi con su nuevo equipo, mismo que se podría dar este viernes 21 de junio, cuando se enfrenten a la Máquina en el arranque de la Leagues Cup, pero no todo es miel sobre hojuelas.

Luego del primer entrenamiento del astroargentino, el dueño del club, David Beckham, confirmó en una entrevista para un medio estadounidense, que el debut de Leo podría no darse contra los celestes, pues será decisión de Gerardo Martino, nuevo DT de la franquicia, y del mismo jugador, pues hay que recordar que el argentino estuvo de vacaciones y la práctica antes mencionada es la primera que tiene desde que terminó la campaña pasada con el PSG.