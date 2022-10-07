Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Messi causa baja del PSG para el juego de la Fecha 10 de la Ligue 1

El jugador de Argentina, Lionel Messi, no va a estar disponible para el partido frente al Reims, correspondiente a la Jornada 10 de la Liga de Francia

Lionel Messi con el PSG

Escrito por: Oscar Rodríguez

Lionel Messi es baja del París Saint-Germain por lesión. El jugador de Argentina no va a estar disponible para el juego del PSG frente al Reims, correspondiente a la Fecha 10 de la Ligue 1.

A través de un comunicado, el equipo dirigido por Christophe Galtier dio a conocer las bajas para el encuentro de la Jornada 10.

Alexis Mac Allister de Argentina habla de México previo a Qatar 2022

Messi se va a ausentar debido a que tiene molestias en una de las pantorrillas y va a seguir en tratamiento, el seguimiento sobre su avance se va a revelar el siguiente domingo 9 de octubre.

Además de no poder contar con el astro argentino, el PSG también sufre las bajas de Presnel Kimpembe, quien se encuentra en rehabilitación. Kylian Mbappé volvió a entrenar y Renato Sánchez también regresó a los entrenamientos individuales.

Luego de nueve fechas en la Liga de Francia, el París Saint-Germain se ubica como líder de la competencia con 25 puntos. El cuadro de la capital registra 8 juegos ganados y un empate, manteniéndose invicto junto al Marsella, equipo que es segundo de la competencia con 7 triunfos y 2 juegos igualados.

En la Jornada 10 el PSG visita al Reims, conjunto que ocupa el lugar 17 de la tabla general con 7 unidades.

Te puede interesar: Padre de Haaland da las razones por las que rechazaron al Real Madrid

Números de Messi en la Temporada 2022/23 de la Ligue 1

Durante la presente campaña de la Ligue 1, Lionel Messi registra 798 minutos en 9 partidos jugados, logrando 5 anotaciones y colocándose por debajo de sus compañeros de equipo, Kylian Mbappé y Neymar, quienes llevan 8 tantos en la Temporada 2022/2023.

El jugador de la Selección de Argentina se encuentra a dos goles de igualar la marca que tuvo en su primer torneo con el PSG.

Te puede interesar: Mbappé no le cierra las puertas al Real Madrid pese a renovar con PSG

Tags relacionados
PSG en Champions League

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP