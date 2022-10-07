Messi causa baja del PSG para el juego de la Fecha 10 de la Ligue 1

Lionel Messi es baja del París Saint-Germain por lesión. El jugador de Argentina no va a estar disponible para el juego del PSG frente al Reims, correspondiente a la Fecha 10 de la Ligue 1.

A través de un comunicado, el equipo dirigido por Christophe Galtier dio a conocer las bajas para el encuentro de la Jornada 10.

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Messi se va a ausentar debido a que tiene molestias en una de las pantorrillas y va a seguir en tratamiento, el seguimiento sobre su avance se va a revelar el siguiente domingo 9 de octubre.

Además de no poder contar con el astro argentino, el PSG también sufre las bajas de Presnel Kimpembe, quien se encuentra en rehabilitación. Kylian Mbappé volvió a entrenar y Renato Sánchez también regresó a los entrenamientos individuales.

Luego de nueve fechas en la Liga de Francia, el París Saint-Germain se ubica como líder de la competencia con 25 puntos. El cuadro de la capital registra 8 juegos ganados y un empate, manteniéndose invicto junto al Marsella, equipo que es segundo de la competencia con 7 triunfos y 2 juegos igualados.

En la Jornada 10 el PSG visita al Reims, conjunto que ocupa el lugar 17 de la tabla general con 7 unidades.

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Números de Messi en la Temporada 2022/23 de la Ligue 1

Durante la presente campaña de la Ligue 1, Lionel Messi registra 798 minutos en 9 partidos jugados, logrando 5 anotaciones y colocándose por debajo de sus compañeros de equipo, Kylian Mbappé y Neymar, quienes llevan 8 tantos en la Temporada 2022/2023.

El jugador de la Selección de Argentina se encuentra a dos goles de igualar la marca que tuvo en su primer torneo con el PSG.

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