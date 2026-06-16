¡MESSI SALE OVACIONADO! El estadio se rinde ante el héroe del hat-trick de Argentina
El estadio entero se puso de pie para despedir a Lionel Messi tras una actuación memorable. El capitán argentino abandonó la cancha entre aplausos después de liderar la goleada con un espectacular hat-trick ante Argelia.
Luego de firmar un hat-trick inolvidable frente a Argelia, Lionel Messi dejó el terreno de juego entre una ensordecedora ovación de los aficionados. El capitán argentino fue reconocido por todo el estadio tras protagonizar una actuación histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026.