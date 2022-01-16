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Fútbol

Mexicana subcampeona en el Abierto Sudamericano Amateur

María José Martínez tuvo un sábado de ensueño y logró llevarse el segundo lugar del prestigioso torneo, sólo detrás de la peruana Daniela Ballesteros

María José Martínez Abierto Sudamericano Amateur

Escrito por: Azteca Deportes

Luego de un día de juego por dem`ás destacado, la golfista mexicana María José Martínez logró terminar en el segundo lugar del Abierto Sudamericano Amateur, celebrado en el campo del Quito Tenis y Golf Club. Martínez finalizó con tres golpes arriba del par, a cuatro de diferencia de la ganadora peruana Daniela Ballesteros (-1).

En primera instancia, María salió a terminar su tercera ronda, la cual fue interrumpida ayer debido a la probabilidad de tormenta eléctrica. Posteriormente, jugó la ronda final en la que logró la mejor tarjeta de todo el torneo con 65 golpes, producto de nueve birdies en total.

“(Jugué) mejor que en los otros días, fui muy constante desde el principio. A diferencia de las otras rondas, mi putt estuvo mucho mejor. Gracias a mi papá que me ayudó en tres rondas. Hoy fue muy sólido desde el principio”, comentó María.

“Ha sido una experiencia muy padre. El campo estuvo increíble, hubo muy buenas jugadoras. Muchas gracias a la Federación Mexicana de Golf por habernos enviado y por todo lo que nos dan, uniformes, bolsa, todo; y a Pepe López (coach) por haber venido, también”, añadió la veracruzana, quien cerró con un total de 291 tiros.

Golfistas mexicanos Abierto Sudamericano Amateur

María Fernanda Martínez se mete en el top 10

Por otro lado, la también representante nacional, María Fernanda Martínez (+14) se colocó en el noveno lugar del certamen con 302 golpes en total.

“Aprendí mucho, el campo está increíble. Siempre es un orgullo venir a cualquier torneo representando a México y ponerte los colores. Muchísimas gracias a la FMG por todo el apoyo y enviar a alguien a apoyarnos con todo”, expresó la golfista.

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Mientras tanto, en la rama varonil, Alejandro Fierro (+16), del Carmen Country Club, mejoró su posición inicial (T 43), al terminar en el lugar T 29, empatado con el brasileño Homero de Toledo y el ecuatoriano Renato Naula; los tres con 304 golpes. El título se lo llevó el argentino Mateo Fernández (-11).

Así es como termina la representación de los golfistas mexicanos en el Abierto Sudamericano Amateur, organizado por la Federación Sudamericana de Golf, la Federación Ecuatoriana de Golf, con apoyo de la R & A, evento que reunió a los mejores golfistas amateur de la región.

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