Hugo Sánchez contra Lionel Messi

Ciudad de México.- La novela de Lionel Messi ha llegado a su fin y el astro argentino se quedará mínimo una temporada más con el FC Barcelona.

La noticia dio la vuelta al mundo y las reacciones de distintos medios deportivos y algunas ex figuras del balompié mundial dieron su opinión respecto a la decisión de Messi.

Uno de los primero en hablar fue el mexicano, ex figura del Real Madrid, Hugo Sánchez, quién no le tuvo piedad al argentino.

No le ha quedado más remedio a Messi que quedarse en el Barcelona debido al mal asesoramiento de su padre y su bufete de abogados, porque podrían haberse ahorrado ese burofax que ha causado debilidad en su imagen dentro del equipo

El bicampeón del futbol mexicano también añadió,

El burofax solo le dio dolores de cabeza, al grado de que no hubo equipo que pagara los 700 millones de euros por su cláusula de rescisión. Ese dinero se lo pudo haber ahorrado mandando a tiempo su decisión y con ello dejar el Barcelona sin pagar un solo euro.

No le queda más remedio que tomarse en estos once meses varios tés de ajo y agua, que es de ‘a joderse y a aguantarse’ un añito, 10, 11 meses, el tiempo que sea necesario hasta que tenga la libertad e irse gratis.

Muchos aficionados apoyaban la idea de que ‘La Pulga’ abandonara el club. Saben que está en todo su derecho después de todo lo que les ha dado, pero pese a todo el argentino decidió quedarse con la idea de que jamás se iría a juicio con el equipo de sus amores.