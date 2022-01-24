Mexicano logra subcampeonato en el LAAC 2022

El Latin America Amateur Championship terminó con buenos resultados para la delegación mexicana. El jalisciense Santiago De la Fuente (-6) obtuvo el segundo lugar del torneo.

Fue un evento lleno grandes emociones y experiencias para los golfistas de nuestro país, quienes durante la contienda firmaron mínimo una tarjeta en par o abajo de par; además de que tres de ellos finalizaron en el top 20. El título fue para Aarón Jarvis (-7) de las Islas Caimán.

De la Fuente podrá jugar dos majors

Por su parte, Santiago De la Fuente, compartió el segundo sitio con los argentinos Mateo Fernández y Vicente Marcillo; así como con el brasileño Fred Biondi con 282 golpes. De acuerdo a la convocatoria del LAAC 2022, los cuatro ingresarán en forma directa a las etapas finales de clasificación para The Open y el U.S. Open.

“Estoy feliz de que tuve la oportunidad de venir a este torneo, feliz de que tenía la chance de irme a un playoff; no se dio, pero estoy feliz con el resultado. Siento que estoy jugando muy bien y esto no tiene por qué desmotivarme, al contrario, me da para arriba y vienen muchos más torneos”, comentó el jugador del Atlas Country Club.

“Fue una gran semana junto a mis amigos, mis compañeros de Selección, hubo mucho aprendizaje. (La última) fue una gran ronda, uno bajo par, seis bajo par en el torneo, siento que fue un excelente torneo. Creo que se aprende más de las derrotas que de las victorias”, finalizó.

¡Cabeza arriba Santi! 👏🏼



Estas fueron las palabras del golfista mexicano, Santiago de la Fuente quien también nos mostró su medalla conseguida en el @laac_golf 🥈🇲🇽#AztecaGolf ⛳️ pic.twitter.com/HwuE8fvHVU — TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) January 23, 2022

Por otro lado, el seleccionado de la Federación Mexicana de Golf Isaac Rodea (-1) se ubicó en el lugar T 12, Alejandro Fierro (+1) remontó tres lugares para cerrar en el T 17, mientras que Luis Carrera (+10) acabó en la posición T 34 y José Cristóbal Islas culminó en el sitio T 41.

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Así es como culminó la gran fiesta del golf amateur varonil de Latinoamérica, en el club dominicano Casa de Campo; donde el campeón, Aarón Jarvis, de Islas Caimán, además del trofeo, obtuvo una invitación para competir en el Masters Tournament, The Open Championship y el Mexico Open.

Acuerdos alcanzados

Durante el LAAC 2022, los directivos de la FMG, tales como el presidente Fernando Lemmen Meyer; el vicepresidente y presidente del Comité de Relaciones Internacionales, Jorge Coghlan; así como el presidente del Comité de Selecciones Nacionales, Ricardo Carrillo; tuvieron reuniones de trabajo con líderes del golf latinoamericano y de la USGA.

“Nuestra relación con la USGA sigue creciendo. A partir de este año tendremos ya un torneo clasificatorio para el U.S. Mid-Amateur, con esto, nuestro país tiene ya dos invitaciones directas al U.S. Amateur, al U.S. Women’s Amateur; y dos torneos clasificatorios, tanto para el U.S. Amateur, como para el Four-Ball de mujeres. Seguiremos trabajando para que esto se incremente en relación a las invitaciones directas con la USGA”, afirmó el Ing. Lemmen Meyer.

