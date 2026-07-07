México Termina en 9° Lugar | Su Mejor Participación en Mucho Tiempo
Aunque el sueño terminó en octavos de final, México cerró la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una actuación que ilusiona a toda una generación y con su mejor ubicación en muchos años.
México se despide de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la frente en alto. Tras una destacada participación, la Selección Mexicana concluyó el torneo en el noveno lugar, su mejor posición en mucho tiempo y una muestra del crecimiento mostrado a lo largo de la competencia.