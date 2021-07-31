La Selección Nacional de México derrotó a su similar de Corea del Sur por marcador de 6-3 en los cuartos de final del torneo de futbol varonil en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

El equipo mexicano tuvo un sólido arranque en el encuentro y se puso arriba en el marcador a los 10 minutos de la primera mitad tras un desborde de Alexis Vega, que mandó el centro para que Romo acomodara el esférico y Henry Martin pusiera el 1-0. El empate de los asiáticos vendría a los 20 de la primera mitad, tras un tiro bien angulado de Kim Jin-Ya.

Los dirigidos por Jaime Lozano seguirían empujando y nuevamente una genialidad de Vega cambiaría el marcador; Luis Romo quedó solo ante el arquero y puso en ventaja al cuadro azteca a los 29'. Sebastián Córdova amplió la ventaja desde los once pasos, con un disparo bien colocado. El marcador al medio tiempo terminó 3-1.

Para la parte complementaria, nuevamente Corea marcaría un golazo bien angulado para el descuento; minutos más tarde, Henry Martin anotó de cabeza el 4-2 y en el minuto 64 Córdova hizo lo propio con un disparo lejano imposible para el portero rival.

Así de rápido decantó México su pase a las semifinales, donde se enfrentará a Brasil repitiendo la final en la que ganó la medalla de oro en Londres 2012.

Este partido lo podrás disfrutar el próximo martes 3 de agosto por la señal de, Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP de TV Azteca Deportes.