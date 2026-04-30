¡México le roba su gran joya a Francia! El nuevo ’10' europeo que eligió jugar con la Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Futbol sigue fortaleciendo su proyecto de selecciones menores con talento de doble nacionalidad y Europa vuelve a ser territorio clave en la búsqueda de nuevas promesas para el futuro del Tri.

Bajo la gestión de Andrés Lillini, tres jóvenes futbolistas que militan en academias del viejo continente han aceptado jugar con la Selección de futbol sub-17 de México.

El nombre que más destaca es el de Maxime Paredes, mediocampista ofensivo y portador del dorsal ‘10’ en las categorías juveniles del Stade Rennais FC. El futbolista, categoría 2009 y con nacionalidad mexicana por parte de su padre, es considerado una de las grandes joyas de este proceso gracias a su visión de juego, desequilibrio y capacidad en el balón parado.

Incluso, recientemente fue llamado a un campamento de la Selección de fútbol sub-15 de Francia, aunque ya ha aceptado entrar en el proceso sub-17 de México de acuerdo con los últimos reportes.

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Los talentos europeos llegan a la Selección Mexicana Sub-17

Otro de los perfiles que aparece en la lista es Sebastian Mattei, lateral derecho que milita en la cantera de la AS Roma. Con madre mexicana y padre italiano, Mattei destaca por su velocidad, recorrido por banda y vocación ofensiva, además de portar el gafete de capitán en su categoría.

La lista la completa Ricardo Schelbel, defensor central del SC Freiburg, quien aporta un perfil físico importante con su 1.90 metros de estatura, fortaleza en el juego aéreo y solidez defensiva, características que pueden ser valiosas para el combinado juvenil.

El gran trabajo de Andrés Lillini con fuerzas básicas

Con este seguimiento y captación de talento internacional, la estructura de fuerzas básicas de México busca ampliar el abanico de opciones rumbo a futuras competencias internacionales, consolidando una estrategia que apuesta por talento formado en algunas de las academias más importantes de Europa de la mano de las diferentes visorias de lamano de Andrés Lillini.