ÚLTIMA HORA: México recupera la Copa Mundial 2026

Rommel Pacheco confirmó en sus redes sociales que la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics 2026 si se realizará en México y aseguró que deja de estar cancelada, entra en una etapa de reprogramación luego de que el pasado jueves 26 de febrero del 2026, World Aquatics confirmara en un comunicado su cancelación.

"El evento deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente.

Reconocemos el respaldo y la coordinación con World Aquatics, @conadeoficial, la @SRE_mx, el CODE Jalisco y el @COM_Mexico.

Seguiremos con el compromiso de apoyar al deporte.

El evento deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente. Reconocemos el respaldo y la coordinación con World Aquatics, @conadeoficial, la @SRE_mx, el CODE Jalisco y el @COM_Mexico.

Seguiremos con el compromiso de apoyar… pic.twitter.com/WbQDhyPuae — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) February 28, 2026

Por el momento, se desconoce la fecha en la que se va agendar pero se espera que en los próximos días puedan dar más detalles. De igual forma, no dieron a conocer si la sede se mantendrá siendo Zapopan o será en alguna otra parte.

¿Por qué iba a ser cancela el Mundial de Clavados en México?

World Aquatics informó, que en conjunto de Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE (Consejo Estatal para el Fomento Deportivo) Jalisco, habían tomado la decisión de cancelar la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics que se iba a realizar en Zapopan del 5 al 8 de marzo de 2026 luego de una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco.

"World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026.

Esto se produce tras una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco, que analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública. La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad".