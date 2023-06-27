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Fútbol

México rompe otro récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La nadadora José María Mata Cocco rompió un nuevo récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, El Salvador, en la prueba de 200 metros mariposa

José María Mata Cocco

Escrito por: Iván Alfie

La delegación mexicana de natación sumó un Oro más en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, El Salvador, fue por parte de José María Mata Cocco, quien registró un tiempo de 2:09.31 para romper el récord de los Centroamericanos en los 200m mariposa, marca que le pertenecía a la mexicana Rita Medrano que lo había superado hace un par de días en Mayagüez, Puerto Rico.

México suma 8 preseas doradas en Natación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, siendo el deporte que más medallas de Oro registra en los Centroamericanos, un gran momento para los nadadores aztecas que habían sufrido en los últimos meses por la falta de apoyo de la Federación y la CONADE.

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"Estoy súper contenta, fue un reto hacerlo, si se puede ver la tormenta atrás, ha estado así toda la tarde, fue una cosa de no saber si vas a nadar o no vas a nadar, al final sí lo nadé con lluvia, fue de verdad un reto para mí pararme en el banco y decir vamos a hacerlo y vamos a dar todo, y bueno al final salió algo espectacular, es un buen parámetro para el Mundial que es lo importante, es cuestión de trabajar los últimos metros y calcular bien los tiempos, y bueno fue un éxito para México, un nuevo récord de Centroamericanos" comentó Mata Cocco tras la victoria.

Jornada de Natación

Este lunes Héctor Ruvalcaba y Maximiliano Vega se subieron al podio en segundo y tercer lugar de la prueba de 400m combinados, sumando una plata y un bronce más en el medallero para México.

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En la prueba de 100 metros libres femenil, Athena Meneses logró podio al cronometrar 56.39 segundos, llevándose la medalla de Plata tras quedar por detrás de la representante cubana, Elisbet Gámez, que registró un tiempo de 55.57 para llevarse el Oro.

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