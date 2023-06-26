Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Oro para México en judo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Este domingo 25 de junio, Prisca Awiti ganó medalla de oro en la categoría de 63 kilogramos en judo en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe

Prisca Awiti

Escrito por: Ricardo Albarrán

Este domingo 25 de junio, la delegación de México, de la edición XXIV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, obtuvo una medalla de oro más: fue Prisca Awiti, quien ocupó lo más alto del podio en la disciplina de judo en la categoría de menos de 63 kilogramos.

La atleta mexicana, nacida en Londres, venció a la cubana Maylin del Toro. En la antesala de la gran final, Prisca Awiti derrotó a la colombiana Cindy Mera para disputarse la medalla de oro, que se suma a las más de 30 preseas que suma la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mismos que se realizan en San Salvador, capital de El Salvador.

Conoce más sobre el judo | El ABC de Tokyo 2020

Te puede interesar: México gana primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2023

México se mantiene en la pelea del primer puesto del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Desde el arranque de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el pasado viernes 23 de junio, la delegación mexicana suma nueve medallas de oro, 15 de plata y 10 de bronce, cifras que la colocan en la segunda posición, por detrás de Colombia, que suma 15 preseas doradas.

Prisca Awiti, la judoca mexicana que tiene la mejor participación en un Mundial

En el pasado Mundial de Judo, disputado en Doha, Qatar, entre el 7 y el 13 de mayo de este 2023, Prisca Awiti se quedó con el cuarto puesto, la mejor posición para una mexicana en el certamen de la disciplina. En la disputa por la medalla de bronce, la judoca azteca cayó ante Joanne van Lieshout, quien representó a Países Bajos en el serial.

Te puede interesar: Sofía Reinoso obtiene plaza histórica para México en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

El palmarés de Prisca Awiti como judoca mexicana

La presea conseguida en los presentes Juegos Centroamericanos y del Caribe se suma al palmarés de Prisca Awiti representando a México dentro de la disciplina de judo. Anteriormente, la judoca de 27 años de edad se quedó con la medalla de plata en el Campeonato Panamericano 2021, realizado en Guadalajara.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP