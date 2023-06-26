Oro para México en judo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Este domingo 25 de junio, la delegación de México, de la edición XXIV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, obtuvo una medalla de oro más: fue Prisca Awiti, quien ocupó lo más alto del podio en la disciplina de judo en la categoría de menos de 63 kilogramos.

La atleta mexicana, nacida en Londres, venció a la cubana Maylin del Toro. En la antesala de la gran final, Prisca Awiti derrotó a la colombiana Cindy Mera para disputarse la medalla de oro, que se suma a las más de 30 preseas que suma la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mismos que se realizan en San Salvador, capital de El Salvador.

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Tras un vibrante duelo, la seleccionada nacional, Prisca Awiti, gana medalla de oro en -63kg. del judo de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe #SanSalvador2023 🇸🇻; vence a la cubana Maylin del Toro.



¡Felicidades! 👏👏👏 pic.twitter.com/tqIbbeDcHC — CONADE (@CONADE) June 25, 2023

México se mantiene en la pelea del primer puesto del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Desde el arranque de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el pasado viernes 23 de junio, la delegación mexicana suma nueve medallas de oro, 15 de plata y 10 de bronce, cifras que la colocan en la segunda posición, por detrás de Colombia, que suma 15 preseas doradas.

Prisca Awiti, la judoca mexicana que tiene la mejor participación en un Mundial

En el pasado Mundial de Judo, disputado en Doha, Qatar, entre el 7 y el 13 de mayo de este 2023, Prisca Awiti se quedó con el cuarto puesto, la mejor posición para una mexicana en el certamen de la disciplina. En la disputa por la medalla de bronce, la judoca azteca cayó ante Joanne van Lieshout, quien representó a Países Bajos en el serial.

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El palmarés de Prisca Awiti como judoca mexicana

La presea conseguida en los presentes Juegos Centroamericanos y del Caribe se suma al palmarés de Prisca Awiti representando a México dentro de la disciplina de judo. Anteriormente, la judoca de 27 años de edad se quedó con la medalla de plata en el Campeonato Panamericano 2021, realizado en Guadalajara.