México vs Arizona Diamondbacks: Fecha y horario del partido de exhibición previo al Clásico Mundial de Béisbol

El debut de la Selección Mexicana de Béisbol en el Clásico Mundial 2026 se aproxima y por ello, la novena dirigida por el Mánager Benjamín Gil tendrá un partido amistoso en contra de los Arizona Diamondbacks para afinar detalles antes de verse las caras contra Gran Bretaña. El conjunto de nuestro país buscará encontarse con buenas sensaciones y que mejor en el Spring Trainning ante un equipo de Grandes Ligas.

A pesar de las ausencias que se han reportado en los últimos días como la de Ramón Urías, la novena mexicana parte como favorita para llevarse la victoria contra los británicos. De todos modos, Gil tomará con suma seriedad el compromiso frente Arizona y no dejar nada de dudas para el compromiso que marcará su debut en el Clásico Mundial de Béisbol. Se espera que Javier Assad; pitcher abridor confirmado para el partido contra Gran Bretaña tenga muy poca participación en el cotejo contra los Diamondbacks para entrar en ritmo.

México vs Arizona Diamondbacks

Fecha: martes 3 de marzo de 2026



Hora: 2:10 p.m. (hora del centro de México)



Sede: Salt River Fields at Talking Stick, Scottsdale, Arizona

Antecedente contra Gran Bretaña

Será este viernes 6 de marzo en punto de las 12:00 pm (hora de la Ciudad de México) cuando la novena de nuestro país se vea las caras contra su similar de Gran Bretaña en el que será el primer partido de ambos combinados en esta edición del Clásico Mundial. Cabe recordar que, en 2023, la Selección Mexicana venció 2-1 a los británicos, dejando en claro que le cuadro europeo es mucho más complicado de lo que se ve en el papel.

Por si fuera poco, Jazz Chisholm Jr de los New York Yankees parte como la principal estrella del cuadro europeo y será vital que los integrantes del cuadro mexicano tengan sumo cuidado con él, especialmente por su corrida de bases. Asimismo, Gran Bretaña consiguió una vital victoria ante Colombia en la edición de 2023, por lo que no tuvieron que ir a los clasificatorios para el torneo de este año.