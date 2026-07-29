México vs Puerto Rico femenil: Ver GRATIS, ONLINE y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del miércoles 29 de julio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; marcador por internet, en línea y en directo

Luego de que se disputara el Mundial 2026, México se enfrenta ante Puerto Rico en el torneo femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, partido que marca el debut del cuadro azteca que busca repetir la conquista de oro de los Centroamericanos de San Salvador del 2023.

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Ver GRATIS y ONLINE del 24 de julio al 8 de agosto

Con semanas de preparación, una gira por Europa, concentración en el Centro de Alto Rendimiento y entrenamientos en República Dominicana, el equipo azteca está preparado para el debut en el Estadio Cibao de Santo Domingo.

Te podría interesar: Posible fichaje de Erik Lira en el Mónaco dependería de un jugador de Senegal

¿Dónde y cómo ver México vs Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos?

El partido de México ante Puerto Rico de la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos, lo podrás ver EN VIVO desde las 5:00 PM este mismo miércoles 29 de julio a través de Azteca Deportes Network, aztecadeportes.com y nuesta aplicación.