Fichaje de Erik Lira por el Mónaco dependería de un jugador de Senegal que estuvo en el Mundial 2026

Erik Lira ha sido ligado al equipo del Mónaco de Francia como posible fichaje para esta ventana de transferencias, motivado por su papel en el Mundial del 2026. Parece que el movimiento se está gestando pero todo podría depender de un jugador de Senegal.

Se trata de Lamine Camara, mediocampista senegalés que estuvo en la Copa Mundial de la FIFA, que pertenece al Mónaco y que de acuerdo a reportes está siendo sondeado por diversos equipos sobre todo en la Premier League.

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Camara tiene un valor, de acuerdo a Transfermarkt de 40 millones de euros, algo que es muy superior al valor de Lira que está valuado en 14 millones de euros.

Reportes franceses validan que Mónaco tiene interés en Lira pero abundan que todo podría caminar si algo ocurre con Camara, pues el mexicano sería el sustituto en esa posición.

Mercato : Lamine Camara a décidé de se séparer de son ancien agent afin de confier la gestion de sa carrière à une nouvelle agence.

Ce changement intervient à un moment important du mercato estival, alors que plusieurs clubs européens suivent de près le milieu de terrain… pic.twitter.com/0ddTOcisOx — 3ème homme (@3emehomme221) July 28, 2026

Erik Lira, se mantiene con la firme idea de cumplir el sueño de ir a Europa

En tanto algo ocurre con el Mónaco o alguna otra escuadra Lira en entrevistas ha reiterado su deseo de ir al Viejo Continente aunque ha evitado adelantarse a hablar de equipos, Ligas o algo más concreto.

Rafa Márquez, podría ser asesor de Lira en el posible fichaje con el Mónaco

Rafael Márquez, actual timonel de la Selección Mexicana podría ser un asesor para Lira en caso de que el Mónaco sí esté buscando al jugador, pues el ex defensa mexicano militó en ese equipo, siendo el inicio de su extraordinario paso por Europa y lo que lo catapultó al Barcelona.

Márquez tiene la experiencia, conoce la institución y de alguna manera está ligado al Mónaco y sería un gran asesor para motivar a Lira en su decisión.

¿Cuándo cierra el mercado de transferencias en Europa?

Lo que es una realidad es que existe tiempo aún por delante para que Lira y algunos otros jugadores mexicanos puedan emigrar a Europa, pues el mercado cierra entre el 31 de agosto y 1 de septiembre. Así el mediocampista mexicano puede tomarse su tiempo en definir su futuro en caso de que exista más de un interesado en sus servicios.

Bundesliga (Alemania) y Ligue 1 (Francia): 31 de agosto de 2026

LALIGA (España): 1 de septiembre de 2026

Premier League (Inglaterra): 1 de septiembre de 2026

Serie A (Italia): 1 de septiembre de 2026

