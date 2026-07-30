México vs Venezuela: Ver ONLINE, GRATIS y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión por TV Azteca HOY jueves 30 de julio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; marcador en directo, en línea y por internet

México vs Venezuela

Dónde se jugará el México vs Venezuela de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El partido entre México y Venezuela, correspondiente a la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se disputará en el Estadio Cibao FC. El inmueble está ubicado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la ciudad de Santiago, Republica Dominicana. Dicho estadio tiene una capacidad de cinco mil aficionados.

¿Dónde ver en vivo y gratis la transmisión de México vs Venezuela en vivo?

La transmisión de este partido la podrás ver en vivo y gratis en la página de aztecadeportes.com. El inicio será en punto de las 14:00 pm, tiempo del centro de México, mientras que en República Dominicana el encuentro comenzará a las 16:00 pm.