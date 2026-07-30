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México vs Venezuela EN VIVO | ver GRATIS resultado de transmisión por TV Azteca HOY jueves 30 de julio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; marcador online en directo por streaming

La Selección Sub-23 de futbol de México enfrentará a Venezuela en la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Sigue con nosotros el resultado en directo minuto a minuto.

México vs Venezuela: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 30 de julio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; marcador online
La Selección Sub-23 de futbol de México enfrentará a Venezuela en la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Escrito por: Gustavo García - DR

México vs Venezuela

Dónde se jugará el México vs Venezuela de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El partido entre México y Venezuela, correspondiente a la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se disputará en el Estadio Cibao FC. El inmueble está ubicado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la ciudad de Santiago, Republica Dominicana. Dicho estadio tiene una capacidad de cinco mil aficionados.

¿Dónde ver en vivo y gratis la transmisión de México vs Venezuela en vivo?

La transmisión de este partido la podrás ver en vivo y gratis en la página de aztecadeportes.com. El inicio será en punto de las 14:00 pm, tiempo del centro de México, mientras que en República Dominicana el encuentro comenzará a las 16:00 pm.

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