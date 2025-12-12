Michael Jordan GANA demanda y cambia el futuro de NASCAR

La figura de Michael Jordan, un ícono global del deporte, volvió a hacer historia, pero esta vez lejos del baloncesto. El ex astro de la NBA ganó una demanda antimonopolio contra NASCAR, en un caso que podría transformar por completo el futuro de las carreras en Estados Unidos. Lo que comenzó como una batalla legal terminó convirtiéndose en un hito para los equipos, que finalmente obtuvieron las cartas permanentes que llevaban años exigiendo.

El acuerdo, alcanzado tras un juicio intenso de ocho días, permitió que Michael Jordan —como principal demandante y copropietario del 23XI Racing— lograra lo que muchos consideraban imposible: que NASCAR cediera y otorgara estabilidad a los 36 equipos que compiten en la Cup Series. Para Jordan, la victoria va más allá del negocio: representa una oportunidad real para que el automovilismo gane competitividad, transparencia y crecimiento.

Un acuerdo que redefine la relación entre NASCAR y los equipos

Durante años, los equipos reclamaron que las cartas, equivalentes a un modelo de franquicia, fueran permanentes y no revocables. La falta de seguridad financiera afectaba inversiones, patrocinios y planificación a largo plazo. Y aunque NASCAR se resistió durante más de dos años, las negociaciones se rompieron cuando la organización presentó una oferta final de “tómalo o déjalo”.

Jordan y Front Row Motorsports se negaron a firmar. La demanda fue inmediata.

En el juicio, la evidencia no favoreció a NASCAR. Testimonios de economistas y declaraciones de varios propietarios revelaron presiones, desigualdad en el reparto de ingresos y prácticas que limitaban la competitividad. El caso se convirtió en un mensaje contundente: la estructura del deporte necesitaba un cambio.

El resultado final: cartas permanentes para todos los equipos, mayor equilibrio financiero y un compromiso para rediseñar el reparto de ingresos de cara a 2026.

La influencia de Michael Jordan y un nuevo capítulo para el automovilismo

Jordan, acostumbrado a ganar dentro y fuera de la cancha, fue clave en el proceso. Su figura, su poder mediático y su rol como propietario joven en NASCAR le dieron fuerza para cuestionar prácticas que otros equipos no podían desafiar abiertamente.

El juez del caso llamó el acuerdo “un triunfo para el futuro del automovilismo”, y los equipos celebraron como si fuera una victoria en Daytona.

Para los fanáticos —incluida la enorme comunidad latina en Estados Unidos— el mensaje es claro: la NASCAR entra a una nueva era, más justa, más competitiva y con la influencia de uno de los deportistas más importantes de todos los tiempos.