Miguel Borja; Así llega el delantero colombiano al América de la Liga MX

Humo blanco en las instalaciones de Coapa, el Club América tiene si todo sale bien a su nuevo delantero para encarar lo que falta del Torneo Apertura 2026. Guillermo Almada le ha dado el si a Miguel Borja para que se una a las filas del club azulcrema y presione en la competencia interna por el lugar del '9' en el esquema titular del estratega charrúa. Con Henry Martin sin tanto ritmo y un Patricio Salas con poca experiencia en Primera División, parece que el horizonte se le abre al ex jugador de River Plate.

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El delantero de 33 años llega procedente del Al-Wasl de la UAE Pro League y viene en ritmo goleador, ocho tantos en 16 partidos disputados no suena nada mal. Por si fuera poco, Borja sabe perfrectamente lo que es vestir la camiseta de un equipo grande, lo hizo en Brasil con Palmeiras, en Argentina con River Plate y en Atlético Nacional en su natal Colombia.

Goles de Miguel Borja en cada equipo

River Plate: 62

Junior: 51

Palmeiras: 36

Cortuluá: 32

Atlético Nacional: 17

Independiente Santa Fe: 10

Al-Wasl: 8

Grêmio: 5

La Equidad: 4

Olimpo: 3

Livorno, Cúcuta y Deportivo Cali: 0

Cabe destacar que, el nacido en Tierralta, Colombia fue uno de los arietes más caros hace unos años en el continente americano y pruebla de ello, fueron los 12 millones de euros que puso Palmeiras en 2017 por hacerse de sus servicios procedente del Atlético Nacional. Hoy, el portal Transfermarkt lo tiene valuado en 1.80 mde y una cifra similar es la que habría dado el América por su carta.