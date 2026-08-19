Julián Quiñones alcanza a Cristiano Ronaldo tras brillar con México en el Mundial 2026

Julián Quiñones tiene los argumentos necesarios para ser el mejor futbolista mexicano de la actualidad. Viene de ser el máximo anotador de la Liga de Arabia Saudita durante la temporada pasada, además de ser el artillero de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Su desempeño logró colocar su nombre en equipos importantes de Europa y ahora se confirma que alcanzó a Cristiano Ronaldo en el mundo de los videojuegos.

A prácticamente un mes del estreno del EA FC 27, la empresa desarrolladora del videojuego de futbol Electronic Arts, comenzó a revelar algunas valoraciones de las ligas más importantes del mundo. En esta ocasión le tocó a la Saudi Pro League, donde se confirmó que Cristiano Ronaldo tendrá una calificación global de 84. No obstante, el delantero mexicano igualó la marca de la leyenda portuguesa.

La valoración de Julián Quiñones en el EA FC 27

A raíz de su grandiosa temporada tanto a nivel clubes como en el plano internacional, la carta de Julián Quiñones recibió una mejora considerable respecto a los números obtenidos para la edición anterior (EA FC 26). Electronic Arts confirmó que el futbolista de la Selección Mexicana tendrá una valoración global de 84, la misma que lucen jugadores de talla mundial como el propio Cristiano.

Cristiano Ronaldo y Julián Quiñones tendrán la misma calificación en EA FC 27|Crédito: @EASPORTSFC / X

Entre sus atributos más destacados aparece su ritmo, estadística que engloba la aceleración y la velocidad final del jugador, con una calificación de 91. También destaca su disparo, con un valor final de 83. Sin dudas, Quiñones será una carta que se utilizará mucho durante el principio del juego por sus llamativas estadísticas. Además, aún falta conocer si la misma contara con un Playstyle plus, condición que mejoraría aún más su carta.

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Las mejoras que recibió Quiñones respecto a EA FC 26

Para la presente entrega del videojuego desarrollado por Electronic Arts, Quiñones cuenta con una valoración general de 80, es decir, el exAmérica recibió una mejora de +4 respecto al año anterior. Además, prácticamente todas sus estadísticas fueron mejoradas.

Recibió tres puntos más de ritmo (88 a 91), cuatro más de tiro (79 a 83), dos más de regate (79 a 81) y uno más de defensa (36 a 37). En cuanto a su pase, se mantuvo igual (70), mientras que su físico recibió una bajada (83 a 82) para este EA FC 27. Su gran Copa del Mundo con México influyó considerablemente en la mejora final del atacante mexicano.