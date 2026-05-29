Mexicano con pasado en el extranjero sería primera BAJA de Chivas para siguiente torneo

El conjunto de Chivas estaría trabajando en el plantel que tendrá para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Gabriel Milito y la directiva ya habrían iniciado con las platicas de que jugador y posiciones pueden reforzar al plantel pero también sobre que futbolista tendría que dejar al equipo.

🇦🇹 ¡Nos vemos este 8️⃣ de agosto en San José para nuestro segundo partido de Leagues Cup!📍



Aquí toda la información sobre la visita 👉🏻 https://t.co/hHqOcLM3tS pic.twitter.com/oLLTl5qwCg — CHIVAS (@Chivas) May 28, 2026

Este jueves 28 de mayo del 2026, diferentes medios han dado a conocer que Milito ya tendría definida la primera baja del equipo debido a su rendimiento.

El primer jugador que dejaría a las Chivas

El primer jugador que podría dejar a las Chivas de cara al Apertura 2026 es Miguel Tapias. El defensor central de 29 años, no entraría en planes del equipo luego de tener pocos minutos en el Clausura 2026.

Tapias llegó al rebaño procedente de la MLS pero no ha logrado consolidarse en el equipo. Desde inicios del 2025 defiendo los coolores de las Chivas pero solo ha logrado disputar 27 encuentros, acumulando 1763 minutos en el terreno de juego.

La competencia interna no le ha permitido adueñarse de la defensa central, para prueba el torneo Clausura 2026 en el que Miguel solo disputó 4 encuentros acumulando 156 minutos en el terreno de juego. 12 jornadas fue banca y en un encuentro no estuvo convocado. A pesar de que el rebaño se quedó sin varios jugadores para la Liguilla, Tapias solo tuvo minutos en dos encuentros, lo que deja claro que no tiene un lugar en el esquema de Milito.

El rebaño trabajaría para que el fubolista tenga un nuevo equipo y así tener espacio para un refuerzo que pueda marcar la diferencia en la zona baja del equipo.

Miguel Tapias podría seguir su carrera en el futbol mexicano o regresar a la MLS debido a la experiencia que cuenta en el torneo.