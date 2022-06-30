La millonada que el PSG pagará a Pochettino para que se vaya

El París Saint-Germain y el entrenadorn argentino Mauricio Pochettino han alcanzaron un acuerdo tras dos semanas de negociaciones, según avanza el diario deportivo francés L'Équipe, que asegura que el club pagará al entrenador 10 millones de euros por la ruptura del contrato.

El fin de estas discusiones abrirá la puerta de forma oficial a la llegada de Christophe Galtier para entrenar al principal equipo francés.

El acuerdo entre el PSG y Pochettino los unía hasta junio de 2023, por lo que ambas partes tenían que encontrar un punto común.

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Los dirigentes parisinos han presionado en las negociaciones para ver a la baja las indemnizaciones establecidas para la salida del técnico, que por su parte no ha visto razones para hacerle un favor al club que le pidió que se fuera ya el pasado 10 de junio.

Según L'Équipe, el punto intermedio ha sido un sobre con 10 millones de euros para el entrenador y su equipo, para cubrir los salarios correspondientes a la temporada 2022-2023.

El diario asegura que el acuerdo fue firmado ya este jueves.

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Los resultados de Mauricio Pochettino con el PSG

El PSG ganó sin problemas el torneo de la Ligue 1 francesa. Sin embargo, nuevamente se quedó cortó el gran objetivo del club, la Champions League. En este certamen fue eliminado por el Real Madrid, cuando todo indicaba que el cuadro galo se impondría, pues llevaba una ventaja de dos goles en la recta final del partido. Un hat-trick de Karim Benzema acabó con las esperanzas del club parisino.

La llegada de Galtier es inminente

Una negociación que abre la puerta a la llegada de Galtier desde el Niza, después de que ambos equipos firmaran un pacto de varios millones de euros la semana pasada para adelantar la salida del técnico del club sureño para incorporarse durante al menos dos años al PSG.