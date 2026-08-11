¡ELIMINADOS! Minnesota vence 3 a 1 al Atlante en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026

Minnesota logró cerrar su participación con una victoria al vencer al Atlante 3-1 con goles de Padelford, González y un doblete de Pereyra, Minnesota logra vencer al Atlante 3-1 pero ambos equipos terminan con su participación en la Leagues Cup 2026 luego de quedar eliminados.

Por su parte, Minnesota llegó a cuatro puntos en el torneo mientras que el equipo del pueblo se quedo con tres puntos.

Este martes 11 de agosto del 2026, inicia la actividad del tercer partido de la Fase de Grupos de la Leagues Cup y uno de los juegos destacados del día es el Minnesota vs Atlante.

El encuentro arranca en punto de las 18:30 horas tiempo del centro de México en el Estadio Allianz Field.

Así llegan Minnesota vs Atlante

Los dos equipos llegan con realidades diferentes pues en el caso de Minnesota se ubica en el lugar 17 de la tabla de la Leagues Cup de lado de la MLS, totalmente eliminado del torneo. La victoria solo adornaría su participación pues ya no se disputa nada.

Damas y caballeros, los Azulgranas llegaron al Allianz Field de Minnesota. #LesGusteONoLesGuste pic.twitter.com/Cg6JZBDz3s — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) August 11, 2026

Por otro lado, Atlante llega ubicado en el lugar octavo de la tabla, con tres puntos conseguidos y con posibilidades de poder clasificar a Cuartos de Final. El equipo de pueblo requiere de ganar su encuentro y una combinación de resultados de los equipos que se encuentran por arriba de ellos en la tabla, en algunos casos requiere de derrotas o empates para poder quedar entre los primeros cuatro lugares con seis puntos. En caso de que empate o pierda, Atlante queda eliminado de la competición.

ALINEACIONES CONFIRMADAS MINNESOTA VS ATLANTE

La alineación confirmada de Minnesota

Portero: Smir

Defensas: Harvey, Boxall, Duggan

Mediocampistas: Hlongwane, Trapp, Gene, Pereyra, Chancalay y Markanich

Delanteros: Dieng

La alineación del Atlante confirmada es:

Portero: Jiménez

Defensas: Jiménez, Quirós, Carrera, Bagui y Portales

Mediocampistas: Calzadilla, Fernández y Pizzuto

Delanteros: Julio y Puente

