Emotivo minuto de silencio por Venezuela antes del España vs Uruguay en el Mundial 2026
Antes del arranque del España vs Uruguay, el Estadio Akron guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida en Venezuela.
Momentos de respeto y solemnidad se vivieron en la previa del partido entre España y Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los jugadores, cuerpos técnicos y aficionados presentes en el Estadio Akron participaron en un minuto de silencio en honor a las víctimas de la reciente tragedia ocurrida en Venezuela.