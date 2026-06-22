¡Modo Vikingo Activado! La afición de Noruega sorprende con remos en las gradas | La Copa Mundial de la FIFA 2026™
🛶🇳🇴 ¡Las gradas se convierten en un barco vikingo! Los aficionados de Noruega levantan remos al unísono y crean una de las postales más espectaculares del torneo, llevando la pasión nórdica a La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¡MODO VIKINGO ACTIVADO! La afición de Noruega robó miradas con un impresionante espectáculo en las tribunas, donde cientos de seguidores levantaron remos para recrear el espíritu vikingo y alentar a su selección frente a Senegal en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.