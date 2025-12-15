¿SE VA? Mohamed Salah cerca de salir del Liverpool

El futuro de Mohamed Salah parece estar cada vez más lejos de Anfield. Tras no entrar en la convocatoria para el juego de la Champions League, de acuerdo con medios internacionales, el poderoso Fondo de Inversión Público de Arabia Saudita, tiene como objetivo hacer todo lo posible para atraer a la estrella egipcia en el próximo mercado de fichajes de invierno, en el que confirma una intención oficial para su contratación.

El interés no es nuevo, ya que previamente se había rumorado sobre un interés. Este fondo, que controla la mayoría de acciones de varios clubes importantes de la liga local, sigue de cerca la creciente tensión entre Salah y el técnico del Liverpool, Arne Slot. Este conflicto se agravó tras la exclusión del delantero de la lista para enfrentar al Inter de Milán en Champions League.

The numbers behind Salah's record-breaking goal involvements 📈 pic.twitter.com/mbIFhSGoki — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2025

Saudi Pro League dese a Salah

Según información de reportes, existe incluso hasta como una competencia dentro de la Saudi Pro League para hacerse con sus servicios, en los que se menciona específicamente al Al-Qadisiyah en el que juega Julián Quiñones, como uno de los principales candidatos para hacerse de los servicios del histórico africano.

El posible fichaje pondrían fin a un increíble ciclo en el Liverpool, donde Salah ha alcanzado ya el estatus de leyenda con 250 goles en 420 partidos, una Champions League en la temporada 2019 y dos títulos de Premier League en 2020 y 2025. Para el reinado árabe, sería otro golpe mediático de primer nivel, sumándose a figuras como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema en su proyecto de convertir su campeonato en un destino de élite. La operación se evaluaría tanto como cesión como compra definitiva, con enero como el mes clave para una posible despedida.

