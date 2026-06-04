Mohammad Mohebi: de jugar en la fría Rusia a representar a Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Si uno lee Irán, Rusia y Estados Unidos, parecería que es un texto referente al conflicto bélico que tantos dolores de cabeza ha traído a la FIFA en los meses recientes. Sin embargo, estos países son parte de la historia de Mohammad Mohebi, quien defenderá la casaca iraní en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Del contexto de guerra al futbol: la volátil vida de un futbolista.

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¿Quién es Mohammad Mohebi, mundialista de Irán?

El conflicto suscitado entre iraníes y estadounidenses ha generado tensión a nivel global, tanto que el máximo rector del futbol tuvo que buscar conciliación e indicar que todo ocurrirá con calma en medio del próximo Mundial. Y precisamente allí están los futbolistas de Irán, que han visto con recelo todo lo que pasa en el ámbito político y social.

Pero la historia de Mohammad Mohebi no escapa de ese contexto, pues al ser futbolista de Rostov, el lenguaje de la guerra lo tiene cercano. Llegado a ese club en 2023, tuvo que convivir con el inminente riesgo de un país que también vive en conflicto bélico desde hace años. Sin embargo, eso no le impidió ganarse un sitio con su selección y alcanzar un cupo en la convocatoria final.

Con 27 años, Mohammad Mohebi sueña con una experiencia totalmente mágica, pues pese a que fue seleccionado nacional desde 2019, no fue convocado en Qatar 2022. Es decir, el mediocampista vivirá su primera experiencia mundialista. El sueño se alcanzó… pese a todas las adversidades que están alrededor.

¿Cómo se percibe el Mundial para Irán y Mohammad Mohebi?

Lejos del conflicto fuera del futbol, el equipo iraní se convirtió en uno de los referentes asiáticos, pues vivirán su cuarto mundial disputado de manera consecutiva. En ese sentido, se percibe una selección experimentada y que trae un impulso simbólico realmente fuerte. Debutarán el próximo lunes 15 contra Nueva Zelanda, que teóricamente es el seleccionado débil del grupo, pues Egipto y Bélgica completan el sector.

En el caso de Mohamed Mohebi, se indica que será titular, pues ha disputado minutos en la mayoría de los encuentros más recientes del seleccionado nacional. Por ello, hay mucha confianza en este hombre que vivirá el sueño mundialista.