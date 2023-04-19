Arbitraje del Napoli vs Milan molesta a Chucky Lozano

La eliminación del Napoli de la UEFA Champions League dolió, sobre todo al mexicano Hirving "Chucky" Lozano, quien tras el juego ante AC Milan que finalizó 1-1 en el Estadio Diego Armando Maradona quedó molesto.

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Hubo una jugada polémica, y el atacante azteca del Napoli fue protagonista. "Chucky" ingresó al terreno de juego al minuto 34 de acción y casi de inmediato tuvo una jugada dentro del área del AC Milan, donde Rafael Leao se barrió, lo tocó y después despejó el esférico. Para muchos fue un claro penal, que no se marcó.

"Yo creo que sí porque él primero toca y después toca el balón, también aquí me comentan que lo vieron como penal, pero bueno ya son decisiones del árbitro, lástima pero bueno yo creo que tenemos que seguir adelante", dijo "Chucky" Lozano en la zona mixta, cuando fue cuestionado por los medios de comunicación.

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Los "Rossoneros" se adelantaron en el marcador y fue un partido cuesta arriba para Napoli, "Chucky" entró al partido tras la lesión de Matteo Politano y el gol del AC Milan le tocó verlo desde la banca.

"Yo creo que fue casualidad para ellos, no creo que fue un error de nosotros, ahí se generó el gol, pero yo creo que fue un gran partido. Creo que mostramos un gran futbol, creo que hicimos las cosas que tenemos que hacer así es el futbol y a veces se gana a veces se pierde, pero hay que levantar la cara y seguir adelante", señaló el futbolista mexicano.

Spalletti habló de la jugada sobre "Chucky"

El técnico del Napoli, Luciano Spalletti, también habló sobre la actuación del árbitro Szymon Marciniak y en específico de la jugada sobre Hirving Lozano de la primera parte, algo que probablemente hubiera cambiado el curso del partido.

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"Primero lo de la Ida (rigurosa expulsión a André Anguissa), no fui el único que habló del arbitraje en ese momento. Ahora está el penal clarísimo sobre Lozano, se le tuerce el tobillo en la barrida de Leao, corre el riesgo de lastimarlo, es clarísimo. Me dicen que no se puede ver en el VAR, pero no pueden decir eso cuando es tan claro el golpe", expresó el estratega italiano.