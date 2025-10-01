deportes
Monaco vs Manchester City en vivo: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el resultado del partido de la jornada 2 de la UEFA Champions League hoy 1 de octubre?, marcador online

Monaco y Manchester City se encuentran en la fecha 2 en un partido que se llevará a cabo en el Principado y que podría significar el segundo triunfo para los citizens.

Monaco y Manchester City se encuentran en la fecha 2 - UEFA Champions League - 786635 - 3786635
Erick De la Rosa
Internacional
Mónaco y Manchester City se enfrentan por la fecha 2 de la Champions, en el estadio Stade Louis II, desde las 13:00 horas.

Así llegan Mónaco y Manchester City

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Champions

Mónaco cayó 1 a 4 ante Club Brugge en el Jan Breydel.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions

Manchester City llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Napoli.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2016 - 2017, y Mónaco fue el ganador por 3 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Jesús Gil Manzano.

Horario Mónaco y Manchester City, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
Manchester City en Champions League
AS Mónaco (Pertenece a Ligue 1)
