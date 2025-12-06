deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

¡Monterrey Toca la Puerta! Primer Aviso Peligroso | Toluca vs Monterrey Semifinal Vuelta

Monterrey tocó la puerta por primera vez en el partido con un disparo peligroso que encendió las alarmas del rival. Los Rayados comenzaron a presionar y mostraron su intención de ir al frente desde los primeros minutos del encuentro.

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

Monterrey tocó la puerta por primera vez en el partido con un disparo peligroso que encendió las alarmas del rival. Los Rayados comenzaron a presionar y mostraron su intención de ir al frente desde los primeros minutos del encuentro.

Rayados del Monterrey
Toluca FC
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×